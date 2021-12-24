В эту пятницу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ вышел 18 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 18 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Четверку сильнейших ждало испытание, после которого один из них должен был покинуть проект в шаге от суперфинала. Им предстояло приготовить три блюда в одной из концепций. Какая именно тематика достанется, они выбирали вслепую: фьюжн, рыбные блюда трех континентов, кухня народов Скандинавии, вегетарианская, новейшая украинская, новое, хорошо забытое старое, французская классика и др. Евгению досталась тема «сложно из простого», однако придумать вкусные блюда он не смог. Поэтому именно Евгений Лобанов покинул шоу перед большим финалом.

После этого начался грандиозный финал на кухне «МастерШеф»-11! Тройка сильнейших участников сезона проделала трудный путь, чтобы оказаться в числе лучших. Они получили последний шанс доказать свой непревзойденный кулинарный талант и исключительность. Кто же удостоился гордого звания победителя одиннадцатого сезона?

Финал «МастерШеф»-11

Чтобы поддержать финалистов, на кухню проекта вернулись участники одиннадцатого сезона! Последний конкурс на проекте «МастерШеф»-11 был невероятно горячим, ведь начался суперфинал! За победу в шоу сражались Владислав, Светлана и Богдан. По правилам проекта, в суперфинале участники должны приготовить за 2,5 часа закуску, основное блюдо и десерт.

Владислав первым представил концепцию своих блюд и закуску. Концепция Влада ― «душевная кухня»: блюда из тех ингредиентов, которые он обожает и которые сыграли определенную роль в его жизни. В качестве первого блюда он подал голландскую устрицу во фреше с помело и тремя соусами. Судьям не хватило в блюде кислинки и свежести.

Светлана приготовила три блюда в концепции новой украинской кухни. На закуску она подала кабачковые оладьи с соусом песто и карамелизированными лисичками. В общем, блюдо понравилось судьям, но, по словам Эктора, украинского и аутентичного в нем ничего не было.

Богдан создал концепцию путешествий и еды у океана. Закуска ― пате из копченой скумбрии с крем-сыром и сливовым хреном. Судьям понравились вкус блюда, презентация и подача.

На основное Влад приготовил каре ягненка в маринаде из французской горчицы и егермейстера, а также пюре из топинамбура. Кость была не зачищена, однако мясо вышло просто замечательным. Светлана приготовила треску с амарантом на травах и двумя соусами из тыквы. Блюдо не соответствовало концепции, и по словам Владимира, треска была сухой.

Богдан приготовил треску, маринованную в тамаринде, к ней он подал брокколи и два соуса. Консистенция блюда была хорошей и сочной, вкус тоже понравился судьям.

На десерт Влад подал блины из белого шоколада и цедры лайма, бисквит из черного шоколада и васаби и печенье с добавлением матча. Ингредиентов было многовато, поэтому блюдо не удивило судей шоу. Светлана испекла маковое кольцо с карамелизированными персиками и кремом из маскарпоне. Блюдо было вкусным, но также не поразило судей. Богдан сделал десерт в форме медузы из яблочного мусса с крамблом и голубикой. Вкус блюда перекрывал все его недостатки.

Меньше всего ошибок, по решению судей, допустил Богдан. Именно поэтому победителем одиннадцатого сезона «МастерШеф» стал Богдан Шинкарев!

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