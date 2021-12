Цієї п’ятниці, 24 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов 18 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було у 18 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Четвірку найсильніших чекало випробування, після якого один із них мав залити проєкт за крок від суперфіналу. Їм треба було приготувати три страви в одній з концепцій. Яка саме тематика дістанеться, вони обирали наосліп: ф’южн, рибні страви трьох континентів, кухня народів Скандинавії, вегетаріанська, новітня українська, нове, добре забуте старе, французька класика та ін. Євгенові дісталася концепція «складно з простого», однак придумати справді смачні страви він не зміг. Тому саме Євген Лобанов залишив шоу перед великим фіналом.

Після цього розпочався грандіозний фінал на кухні «МастерШеф»-11! Трійка найсильніших учасників сезону здолала важкий шлях, щоб опинитися в числі найкращих. Вони отримали останній шанс довести свій неперевершений кулінарний талант і винятковість. Хто ж удостоївся гордого звання переможця одинадцятого сезону?

Для того, щоб підтримати фіналістів, на кухню проєкту повернулися учасники одинадцятого сезону! Останній конкурс на проєкті «МастерШеф»-11 був неймовірно запеклим, адже почався суперфінал! За перемогу в шоу боролися Владислав, Світлана та Богдан. За правилами проєкту, в суперфіналі учасники повинні приготувати за 2,5 год. закуску, основну страву і десерт.

Владислав першим презентував концепцію своїх страв та закуску. Концепція Влада ― «душевна кухня»: страви приготовані з тих інгредієнтів, які він обожнює і які зіграли певну роль у його житті. На перше він подав голландську устрицю у фреші з помело і з трьома соусами. Суддям не вистачило у страві кислинки і свіжості.

Світлана приготувала три страви в концепції нової української кухні. На закуску вона подала кабачкові оладки з соусом песто і карамелізованими лисичками. Загалом страва сподобалася суддям, але, за словами Ектора, українського та автентичного в ній нічого не було.

Богдан створив концепцію подорожей та їжі біля океану. Закуска ― пате з копченої скумбрії з крем-сиром та сливовим хріном. Суддям сподобалися смак страви, презентація та подача.

На основне Влад приготував каре ягняти в маринаді з французької гірчиці та єгермейстру, а також пюре з топінамбуру. Кістка була не зачищена, однак мясо смакувало чудово. Світлана подала тріску з амарантом на травах і двома соусами з гарбуза. Страва не відповідала концепції, і за словами Володимира, тріска була засухою.

Богдан приготував тріску, мариновану в тамаринді, до неї він подав броколі і два соуси. Консистенція страви була хорошою та соковитою, смак також сподобався суддям.

На десерт Влад подав млинці з білого шоколаду та цедри лайма, бісквіт з чорного шоколаду і васабі та печиво з додаванням матчі. Інгредієнтів було забагато, тому страва не здивувала суддів шоу. Світлана спекла макове кільце з карамелізованими персиками і кремом з маскарпоне. Страва була смачною, але також не вразила суддів. Богдан зробив десерт у формі медузи з яблучного мусу з крамблом та лохиною. Смак страви перекривав усі її недоліки.

Найменше помилок, за рішенням суддів, припустився Богдан. Саме тому переможцем одинадцятого сезону «МастерШеф» став Богдан Шинкарьов!

