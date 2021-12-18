С первых минут в 17 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 17 выпуске, уже сейчас.

В первом испытании недели любители узнали, кто из них лучше поработал над собой, усвоил новые знания и применил советы судей. Каждый из участников столкнулся со своими главными ошибками и получил шанс их исправить. Хуже всех с этим заданием справился Серафим. Поэтому он покинул шоу после первого конкурса.

Во втором конкурсе участники стали за поверхности, где их ждали большие коробки. Под ними находились ингредиенты, из которых они готовили на испытаниях двадцатки. Из этих наборов любителям нужно было приготовить совершенно другие блюда и доказать, как они выросли на проекте. Хуже всего с этим заданием справился Александр. Поэтому он покинул шоу после второго конкурса.

Третье испытание включало в себя микс битв и самых сложных конкурсов целого сезона. Позади участников было 5 коробок с продуктами, среди которых нужно было выбрать ту, которую подсказывало сердце, и занять место рядом с ней. Аматоров ждал обмен продуктами, из которых им нужно было готовить блюдо ресторанного уровня. Также они должны были выбрать специализированное усложнение: микрокухня, ресторан будущего или диетическая кухня. Хуже всего с этим конкурсом справилась Яна. Поэтому именно она покинула проект в шаге от финала.

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