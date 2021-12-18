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Хто залишив «МастерШеф»-11 у 17 випуску від 18.12.2021?

18.12.2021

З перших хвилин у 17 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Але не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 17 випуску, вже зараз.

У першому випробуванні тижня любителі дізналися, хто з них краще попрацював над собою, засвоїв нові знання та застосував поради суддів. Кожен з учасників зіткнувся зі своїми головними помилками та отримав шанс їх виправити. Найгірше з цим завданням упорався Серафим. Тож він залишив шоу після першого конкурсу.

У другому конкурсі учасники стали за поверхні, де на них чекали великі коробки. Під ними були інгредієнти, з яких вони готували на випробуваннях двадцятки. З цих наборів любителі мали приготувати інші страви і довести, як вони виросли на проєкті. Найгірше з цим завданням упорався Олександр. Тож він залишив шоу після другого конкурсу.

Третє випробування містило в собі мікс битв і найскладніших конкурсів цілого сезону. Позаду учасників було 5 коробок з продуктами, з яких треба було обрати ту, яку підказувало серце, і зайняти місце поряд із нею. На аматорів чекав обмін продуктами, з яких вони мали готувати страву ресторанного рівня. Також учасники мусили вибрати собі спеціалізоване ускладнення: мікрокухня, ресторан майбутнього або дієтична кухня. Найгірше з цим конкурсом упоралася Яна. Тому саме вона залишила проєкт за крок до фіналу. 

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