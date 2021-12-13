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«Не кричите на меня!» — как прошел блогерский ивент Эктора Хименес-Браво в его легендарном ресторане

13.12.2021

9 декабря Эктор Хименес-Браво устроил мероприятие для украинских топовых блогеров в своем легендарном ресторане BAO.  Он собрал 17 блогеров на свою игру “Прожарка блогеров”, мероприятие посетили блогеры: Уля Станиславская, Чара Хорив, Надин Медведчук, Татьяна Коряк , Антония-Джессика, Ира Кудашова, Мила Кузнецова и другие яркие личности инста-блогинга. 

Игра Эктора проверила блогеров как потенциальных рестораторов и шеф-поваров. Эктор поделил всех на две команды: рестораторы и повара, первые остались в зале разрабатывать концепт будущего заведения, а повара заняли места на кухне и готовили блюда для зала. На все про все у блогеров было 40 минут, по истечению этого времени команды оценивали друг друга, голосовали за лучшее блюдо по шкале Эктора «5 Экторов из 5!» и лучшую концепцию для заведения. 

Блогеры на кухне ресторана устроили практически погром, профессиональные повара их направляли, но не обошлось без эмоций. Эктор подгонял их и напоминал про время, а также комментировал внешний вид приготовленных блюд. Один из блогеров даже попросила в шутку не кричать на нее. 

Помимо этого было снято много сторис, Тик Ток видео, договоренности о новых совместных проектах и дружбе в соцсетях, а также приготовлено множество блюд, которые есть в меню BAO.

На “Прожарку блогеров” обратили внимание и телеканалы – СТБ приехало снять репортаж и взять интервью у зачинщика события. Также присутствовал журналист телеканала ICTV. 

Но самим блогерам Эктор намекнул, что данное мероприятие — начало чего-то большого, что должно появится в украинском блогерстве.

Это уже второй блогерский ивент от Эктора Хименес-Браво. В следующем году их станет еще больше по словам звезды Мастер-Шефа. А сам ивент блогеры оценили в 10 Экторов из 10!

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