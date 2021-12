“Не кричіть на мене!” – як пройшов блогерський івент Ектора Хіменес-Браво у його легендарному ресторані

9 грудня Ектор Хіменес-Браво влаштував захід для українських топових блогерів у своєму легендарному ресторані BAO. Він зібрав 17 блогерів на свою гру “Прожарювання блогерів”, захід відвідали блогери: Уля Станіславська, Чара Хорив, Надін Медведчук, Тетяна Коряк, Антонія-Джесіка, Іра Кудашова, Міла Кузнєцова та інші яскраві особи інста-блогінгу.

Гра Ектора перевірила блогерів як потенційних рестораторів та шеф-кухарів. Ектор поділив усіх на дві команди: ресторатори та кухарі, перші залишились у залі розробляти концепт майбутнього закладу, а кухарі зайняли місця на кухні та готували страви для зали. На все про все у блогерів було 40 хвилин, після закінчення цього часу команди оцінювали одна одну, голосували за найкращу страву за шкалою Ектора “5 Екторів із 5!” та найкращу концепцію для закладу.

Блогери на кухні ресторану влаштували практично погром, професійні кухарі їх спрямовували, але не обійшлося без емоцій. Ектор підганяв їх і нагадував час, а також коментував зовнішній вигляд приготовлених страв. Один із блогерів навіть попросила жартома не кричати на неї.

Крім цього було знято багато сторіс, Тік Ток відео, домовленості про нові спільні проєкти та дружбу в соцмережах, а також приготовлено безліч страв, які є в меню BAO.

На “Прожарку блогерів” звернули увагу і телеканали – СТБ приїхало зняти репортаж та взяти інтерв’ю у Ектора. Також був присутній журналіст телеканалу ICTV.

Але самим блогерам Ектор натякнув, що цей захід – початок чогось великого, що має з’явитися в українському блогерстві.

Це вже другий блогерський івент від Ектора Хіменес-Браво. Наступного року їх стане ще більше, за словами зірки Мастер Шефа. А сам івент блогери оцінили у 10 Екторів із 10!

