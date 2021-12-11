В эту субботу, 11 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 16 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Кулинары-аматоры на финишной прямой! Эта неделя на проекте станет для них особенной, ведь тот, кто не справится с испытаниями, покинет «МастерШеф»-11 всего за шаг до белоснежных кителей! Участники поделятся на пары. Их задача ― приготовить как можно больше разных блюд. Стартовые наборы у каждой пары весьма скромные, создать изысканные блюда не получится. Основные ингредиенты они будут зарабатывать с помощью своей эрудиции и логики. Однако использовать придется не только кулинарные навыки, но и школьные знания, жизненный опыт, понимание кинематографа и даже детских ребусов! Перед участниками будут карточки, на которых зашифрованы продукты. Один ингредиент равняется пяти изображениям, которые подскажут, что именно задумали судьи. По очереди команды будут открывать по одному из них. Команда, которая первой отгадает, какой продукт зашифрован, заберёт его себе. Изображения расположены от самого сложного до самого простого. Отгадавшая ингредиент команда также начинает открывать следующее изображение. Кто справится с заданием хуже всех? И кто покинет проект за шаг до мечты? Смотрите в эфире!

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