Цієї суботи, 11 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 16 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в 16 ​​випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Кулінари-аматори на фінішній прямій! Цей тиждень на проєкті стане для них особливим, адже той, хто не впорається з випробуваннями, залишить «МастерШеф»-11 усього за крок до білосніжних кітелів! Учасники поділяться на пари. Їхнє завдання ― приготувати якнайбільше різних страв. Стартові набори кожної пари дуже скромні, створити вишукані страви не вийде. Основні інгредієнти вони зароблятимуть за допомогою своєї ерудиції та логіки. Проте використовувати доведеться не лише кулінарні навички, а й шкільні знання, життєвий досвід, розуміння кінематографу і навіть дитячих ребусів! Перед учасниками будуть картки, на яких зашифровані продукти. Один інгредієнт дорівнює п’ятьом зображенням, які підкажуть, що саме задумали судді. По черзі команди відкриватимуть по одному з них. Команда, яка першою вгадає, який продукт зашифрований, забере його. Зображення розташовані від найскладнішого до найпростішого. Команда, що відгадає інгредієнт, також починає відкривати наступне зображення. Хто впорається із завданням найгірше? І хто залишить проєкт за крок до мрії? Дивіться в ефірі!

Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.