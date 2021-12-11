В эту субботу, 11 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ вышел 16 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 16 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Участники в начале конкурса разделились на пары. Их задача ― приготовить как можно больше разных блюд. Стартовые наборы каждой пары очень скромны, создать изысканные блюда не получится. Основные ингредиенты они получали с помощью своей эрудиции и логики.

Однако пришлось использовать не только кулинарные навыки, но и школьные знания, жизненный опыт, понимание кинематографа и даже детских ребусов! Перед участниками были карты, на которых зашифрованы продукты. Один ингредиент был равен пяти изображениям, которые подсказывали, что именно задумали судьи. Поочередно команды открывали по одному из них. Команда, которая первой угадывала зашифрованный продукт, забирала его. Изображения были расположены от самого сложного к самому простому. Угадавшая команда также начинала открывать следующее изображение.

Хуже всего с этим заданием справились Серафим и Марина. Они приготовили больше всего блюд, но большинство из них оказалось низкого качества. Потому эти участники получили чёрные фартуки.

Во втором конкурсе аматоры также поделились на пары. Перед ними было 4 поверхности для работы, но все по-своему сложные. На первой поверхности ― отходы: очистки, объедки от разных ингредиентов. На второй был набор, который привел бы в ужас даже профи, ― это остатки из холодильника каждого украинца после праздников (шуба, оливье и т. п.). Третья поверхность представляла собой отдел супермаркета (набор полуфабрикатов и снеков). Последняя поверхность ― царство монопродуктов: на ней были только цуккини, зато в неограниченном количестве.

Перед командами стояла трудная задача ― за полтора часа приготовить как можно больше качественных, разных и вкусных блюд из своего набора. Участники по очереди подходили к судьям и тянули карточки с номерами поверхностей. Девайсная была открыта для всех, а продуктовая ― только для тех любителей, которые готовили из монопродуктов.

Все участники приготовили блюда хорошо, но одна команда справилась немного хуже остальных, это Марина и Евгений. Именно поэтому Евгений получил черный фартук.

На конкурсе черных сегодня соревновались Евгений, Марина и Серафим. Перед любителями были три маленькие копии настоящих ресторанов с разными концепциями. Первый был воплощением скандинавского минимализма. Второй ― японский фастфуд. А третий ― роскошный ресторан с концепцией fine dining. Участникам нужно было за час приготовить по три микроблюда ― миниатюрные, но вместе с этим вкусные и многокомпонентные. Порция должна была быть размером с горошину. Работали они с помощью микродевайсов, а вместо плиты у них была свеча! Участники между собой выбирали, кто в какой концепции будет готовить.

Хуже всего с этим конкурсом справилась Марина Файницкая. Поэтому именно она покинула шоу в шаге от кителей.

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