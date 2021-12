Цієї суботи, 11 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 16 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в 16 ​​випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Учасники на початку конкурсу поділилися на пари. Їхнє завдання ― приготувати якнайбільше різних страв. Стартові набори кожної пари дуже скромні, створити вишукані страви не вийде. Основні інгредієнти вони заробляли за допомогою своєї ерудиції та логіки.

Проте використовувати довелося не лише кулінарні навички, а й шкільні знання, життєвий досвід, розуміння кінематографу і навіть дитячих ребусів! Перед учасниками були картки, на яких зашифровані продукти. Один інгредієнт дорівнював п’ятьом зображенням, які підказували, що саме задумали судді. По черзі команди відкривали по одному з них. Команда, яка першою вгадувала, який продукт зашифрований, забирала його. Зображення були розташовані від найскладнішого до найпростішого. Команда, що вгадала інгредієнт, також починала відкривати наступне зображення.

Найгірше з цим завданням упоралися Серафим і Марина. Вони приготували найбільше страв, однак більшість із них виявилася низької якості. Саме тому ці учасники отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі аматори також поділилися на пари. Перед ними було 4 поверхні для роботи, проте всі по-своєму складні. На першій поверхні ― відходи: лушпиння, недоїдки від різних інгредієнтів. На другій був набір, який вжахне навіть профі, ― це залишки з холодильника кожного українця після свят (шуба, олів’є тощо). Третя поверхня представляла відділ супермаркету (набір напівфабрикатів і снеків). Остання поверхня ― царство монопродуктів, де були лише цукіні, зате в необмеженій кількості.

Перед учасниками стояло важке завдання ― за півтори години приготувати якомога більше якісних, різних і смачних страв зі свого набору. Вони по черзі підходили до суддів і витягували картки з номерами поверхонь. Девайсна була відкрита для всіх, а продуктова ― лише для тих аматорів, які готували з монопродуктів.

Усі учасники приготували страви добре, проте одна команда впоралася трішки гірше за інших ― Марина та Євген. Саме тому Євген отримав чорний фартух.

На конкурсі чорних сьогодні змагалися Євген, Марина та Серафим. Перед аматорами були три маленькі копії справжніх ресторанів з різними концепціями. Перший був втіленням скандинавського мінімалізму. Другий ― японський фастфуд. А третій ― розкішний ресторан з концепцією fine dining. Учасникам потрібно було за годину приготувати по три мікрострави ― мініатюрні, але водночас смачні й багатокомпонентні. Порція мала бути завбільшки з горошину. Працювали вони за допомогою мікродевайсів, а замість плити в них була свічка! Учасники між собою обирали, хто в якій концепції готуватиме.

Найгірше з цим конкурсом упоралася Марина Файницька. Саме тому вона залишила шоу за крок до кітелів.

