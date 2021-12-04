Кто покинул «МастерШеф»-11 в 15 выпуске от 04.12.2021?
С первых минут в 15 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 15 выпуске, уже сейчас.
Участникам за 45 минут нужно было приготовить рыбу с овощами, соусом и кнелей. Разница была только в ключевых ингредиентах. Аматоры одновременно двигались с последнего ряда до первого, переходя на следующий этап только после завершения предыдущего. На последнем ряду под коробками их ждали овощи: у каждого ― свой. Их нужно было почистить и придать блюду форму. На втором этапе ― выбрать рыбу и приготовить ее. На третьем этапе участников ждали все продукты для соуса. А последний этап ― набор для кнели и ее приготовления.
Хуже всего с этим конкурсом справился Максим Самчук. Именно поэтому он покинул шоу «МастерШеф»-11 в 15 выпуске.
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