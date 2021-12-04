С первых минут в 15 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 15 выпуске, уже сейчас.

Участникам за 45 минут нужно было приготовить рыбу с овощами, соусом и кнелей. Разница была только в ключевых ингредиентах. Аматоры одновременно двигались с последнего ряда до первого, переходя на следующий этап только после завершения предыдущего. На последнем ряду под коробками их ждали овощи: у каждого ― свой. Их нужно было почистить и придать блюду форму. На втором этапе ― выбрать рыбу и приготовить ее. На третьем этапе участников ждали все продукты для соуса. А последний этап ― набор для кнели и ее приготовления.

Хуже всего с этим конкурсом справился Максим Самчук. Именно поэтому он покинул шоу «МастерШеф»-11 в 15 выпуске.

Больше по теме: Как мариновать шашлык: рецепты от Алика Мкртчяна

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ