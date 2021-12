З перших хвилин у 13 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто залишив «МастерШеф»-11 у 15 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 15 випуску боролися: Марина, Серафим, Максим і Світлана. Учасники мали за 45 хвилин приготувати рибу з овочами, соусом та кнелею. Відмінності були тільки в ключових інгредієнтах. Аматори одночасно рухалися з останнього ряду до першого, переходячи на наступний етап тільки після того, як завершували попередній. На останньому ряді під коробками на них чекали овочі: у кожного ― свій. Їх треба було почистити і надати страві форму. На другому етапі ― обрати рибу і приготувати її. На третьому етапі на учасників чекали всі продукти на соус. А останній етап ― набір для кнелі та її виготовлення.

Найгірше з цим конкурсом упорався Максим Самчук. Саме тому він залишив шоу «МастерШеф»-11 у 15 випуску.

