В эту субботу, 4 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 15 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Девятка лучших кулинаров-аматоров страны все ближе к заветной победе! В предстоящем выпуске они проявят всю свою фантазию! Участники поделятся на две команды. Каждая из них должна выбрать по два человека, которые весь сезон впечатляли своими идеями и рассказами. Все остальные покинут кухню на некоторое время. Оставшимся избранникам предстоит написать сочинение, в котором зашифровать как можно больше классических блюд таким образом, чтобы их команды догадались, о каких рецептах идет речь, а также смогли их приготовить за отведенное время. Использовать кулинарную терминологию, само собой, запрещается. Сумеют ли участники воплотить весь свой творческий и кулинарный потенциал?

Video: «МастерШеф»-11 выпуск 15: смогут ли участники воплотить весь свой творческий и кулинарный потенциал? В Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск участники будут воплощать творческий потенциал. Кто получит белый фартук в 15 выпуске Мастер Шеф 11 от 04.11.2021, а кто отправится домой?

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