Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«МастерШеф»-11 випуск 15: чи зможуть учасники втілити весь свій творчий та кулінарний потенціал?

03.12.2021

Цієї суботи, 4 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде у 15 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Дев’ятка найкращих кулінарів-аматорів країни дедалі ближче до заповітної перемоги! У майбутньому випуску вони виявлять усю свою фантазію! Учасники поділяться на дві команди. Кожна з них повинна вибрати по дві людини, які весь сезон вражали своїми ідеями та розповідями. Решта вийде з кухні на деякий час. Обранцям, що залишаться, доведеться написати твір, у якому зашифрувати якомога більше класичних страв так, щоб їхні команди здогадалися, про які рецепти йдеться, а також змогли їх приготувати за відведений час. Використовувати кулінарну термінологію, ясна річ, забороняється. Чи зуміють учасники втілити весь свій творчий і кулінарний потенціал?

Video: «МастерШеф»-11 випуск 15: чи зможуть учасники втілити весь свій творчий та кулінарний потенціал?

У Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск учасники будуть втілювати творчий потенціал. Хто отримає білий фартук у 15 випуску Мастер Шеф 11 від 04.12.2021, а хто поїде додому?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send