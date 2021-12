Цієї суботи, 4 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде у 15 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Дев’ятка найкращих кулінарів-аматорів країни дедалі ближче до заповітної перемоги! У майбутньому випуску вони виявлять усю свою фантазію! Учасники поділяться на дві команди. Кожна з них повинна вибрати по дві людини, які весь сезон вражали своїми ідеями та розповідями. Решта вийде з кухні на деякий час. Обранцям, що залишаться, доведеться написати твір, у якому зашифрувати якомога більше класичних страв так, щоб їхні команди здогадалися, про які рецепти йдеться, а також змогли їх приготувати за відведений час. Використовувати кулінарну термінологію, ясна річ, забороняється. Чи зуміють учасники втілити весь свій творчий і кулінарний потенціал?

