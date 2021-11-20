В эту субботу, 20 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ вышел 14 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 14 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие любители 11-го сезона продолжают бороться за победу. На этот раз они должны проявить себя не только талантливыми кулинарами, но и успешными стратегами. Участники разделились на пары. Каждой из них нужно было подать судьям два вкусных блюда, но стартовые наборы и девайсы были минимальные, приготовить полноценные блюда из них не удалось бы. Они могли заработать необходимые продукты… играя! У каждой пары было по шесть различных табличек, среди них: ферма (мясной продукт), поле (овощи и крупы), пруд (рыба и морепродукты), завод (посуда для приготовления блюд), рынок (обмен продуктами с участниками), башня зла (на один ход парализует поставки продуктов в команде).

Для того чтобы получить желаемые ингредиенты, любители строили свои городки. Чтобы что-нибудь построить, командам нужно за 5 минут приготовить амисбуш. Если Эктор его принимал, кулинары получали зеленый свет для строительства и могли использовать одну табличку. Сначала для блюда участники применяли стартовый набор, а уже после могли добавлять ингредиенты. Команды сами выбирали лучшую для себя стратегию: собирать ингредиенты, меняться с коллегами или стать для них «страшным сном».

Не справились с условиями конкурса Богдан Шинкарев, Максим Самчук, Владислав Якимец и Александр Кривец. Именно поэтому они надели черные фартуки.

Второй конкурс начался с выбора капитанов. Красных возглавил Богдан Шинкарев, зеленых ― Евгений Лобанов, а синих ― Серафим Дерега. Каждую команду ждали по две разные концептуальные зоны для работы. Однако участники не могли пользоваться продуктовым амбаром. Все тематические рестораны имели свой набор продуктов, и меняться ими запрещалось. Методом жеребьевки судьи определяли, какие именно концепции доставались командам.

Первая концепция переносила любителей на космический шаттл: там более разнообразный выбор продуктов, а блюда должны подаваться в специальных тюбиках для космонавтов. Вторая зона ― прогрессивное будущее: роботы, гуманоиды, искусственное мясо, безлактозное молоко и ни грамма глютена; пища должна быть полностью вегетарианской. Под номером 3 ― тропический остров: экзотические фрукты, разные корешки и ягоды. Следующая зона ― бабушкина кухня, где свежие, домашние, простые и понятные продукты в руках участников должны были превратиться в любимые и знакомые с детства блюда.

Зона под номером 5 ― ресторан при больнице: аматоры должны были доказать, что даже больничный можно превратить в гастрономическое путешествие. Последняя зона ― полярная станция, где в условиях отдаленности и экстремального холода работникам доступны лишь банки с консервированными продуктами.

Задача команд ― сделать заготовки для трех блюд в каждой зоне. Члены жюри ходили на локации любителей и заказывали у них блюда высокой кухни. За блюда, которые попадали в концепцию, судьи расплачивались шефами. Команда, которая получала меньше шефов, проигрывала.

Зеленые набрали 385 шефов.

Красные ― 531 шеф.

Синие ― 725 шефов.

Зелёная команда проиграла. Именно поэтому черные фартуки получили Михаил и Евгений.

Влад, Евгений, Михаил и Александр соревновались на битве черных. Конкурсное блюдо должно было состоять из четырех компонентов: мясо, гарнир и два соуса. Каждый участник должен был выбрать для себя только один рабочий цех как процесс в настоящем ресторане. Аматоры между собой выбирали, кто из них справится с заданными цехами. Под коробками на столах у них было по 4 ингредиента, которые должны были стать звездами блюд участников.

Михаил Дмитриев приготовил свое блюдо хуже всех, именно поэтому он покинул проект в 14 выпуске «МастерШеф»-11.

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