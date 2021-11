Цієї суботи, 20 листопада, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 14 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в 14 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Найкращі аматори 11 сезону продовжують боротися за перемогу. Цього разу вони мали проявити себе не лише талановитими кулінарами, а й успішними стратегами. Учасники поділилися на пари. Кожній з них треба було подати суддям дві смачні страви, але стартові набори та девайси в учасників були мінімальні, приготувати повноцінні страви з них не вдалося б. Вони мусили заробити необхідні продукти… граючи! У кожної пари було по шість різних табличок, серед них: ферма (м’ясний продукт), поле (овочі та крупи), ставок (риба і морепродукти), завод (посуд для приготування страв), ринок (обмін продуктами з учасниками), башта зла (на один хід паралізує постачання продуктів у команді).

Для того щоб отримати бажані інгредієнти, аматори будували свої містечка. Щоб щось збудувати, командам потрібно за 5 хвилин приготувати амісбуш. Якщо Ектор його приймав, кулінари отримували зелене світло на будівництво і могли використати одну табличку. Спочатку для страви учасники застосовували стартовий набір, а вже після могли додавати інгредієнти. Команди самі обирали найкращу для себе стратегію: збирати інгредієнти, мінятися з колегами або стати для них «страшним сном».

Не впоралися з умовами конкурсу Богдан Шинкарьов, Максим Самчук, Владислав Якимець та Олександр Кривець. Саме тому вони наділи чорні фартухи.

Другий конкурс почався з обрання капітанів. Червоних очолив Богдан Шинкарьов, зелених ― Євген Лобанов, а синіх ― Серафим Дерега. На кожну команду чекали по дві різні концептуальні зони для роботи. Однак учасники не могли користуватися продуктовою коморою. Усі тематичні ресторани мали свій набір продуктів, і обмінюватися ними було заборонено. Методом жеребкування судді визначали, які саме концепції діставалися командам.

Перша концепція переносила аматорів на космічний шатл: там більш різноманітний вибір продуктів, але страви треба було подавати у спеціальних тюбиках для космонавтів. Друга зона ― прогресивне майбутнє: роботи, гуманоїди, штучне мясо, безлактозне молоко і ні граму глютену; їжа мала бути повністю вегетаріанською. Під номером 3 ― тропічний острів: екзотичні фрукти, різні корінці та ягоди. Наступна зона ― бабусина кухня, де свіжі, домашні, прості і зрозумілі продукти в руках учасників мали перетворитися на улюблені і знайомі з дитинства страви.

Зона під номером 5 ― ресторан при лікарні: аматори мали довести, що навіть лікарняний можна перетворити на гастрономічну подорож. Остання зона ― полярна станція, де в умовах віддаленості й екстремального холоду працівникам доступні лише банки з консервованими продуктами.

Завдання команд ― зробити заготовки для трьох страв у кожній зоні. Члени журі після жеребкування ходили на локації аматорів і замовляли в них страви високої кухні. За страви, які влучали в концепції, судді розплачувалися шефами. Команда, яка отримувала найменше шефів, програвала.

Зелені набрали 385 шефів.

Червоні ― 531 шеф.

Сині ― 725 шефів.

Команда зелених програла. Саме тому чорні фартухи отримали Михайло та Євген.

Влад, Євген, Михайло та Олександр змагалися на битві чорних. Конкурсна страва мала складатися з чотирьох компонентів: мясо, гарнір і два соуси. Кожен учасник мусив обрати для себе лише один робочий цех як процес у справжньому ресторані. Аматори між собою вибирали, хто з них упорається з заданими цехами. Під коробками на столах у них було по 4 інгредієнти, які мали стати зірками страв учасників.

Михайло Дмитрієв приготував свою страву найгірше, саме тому він залишив проєкт у 14 випуску «МастерШеф»-11.

