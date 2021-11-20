С первых минут в 14 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 14 выпуске, уже сейчас.

В 14 выпуске на битве черных состязались Влад, Евгений, Михаил и Александр. Конкурсное блюдо должно было состоять из четырех компонентов: мясо, гарнир и два соуса. Каждый участник должен был выбрать для себя только один рабочий цех как процесс в настоящем ресторане. Аматоры между собой выбирали, кто из них справится с заданными цехами. Под коробками на столах у них было по 4 ингредиента, которые должны были стать звездами блюд участников.

Михаил Дмитриев приготовил свое блюдо хуже всех, именно поэтому он покинул проект в 14 выпуске «МастерШеф»-11.

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