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Хто залишив «МастерШеф»-11 у 14 випуску від 20.11.2021?

20.11.2021

З перших хвилин у 14 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто залишив «МастерШеф»-11 у 14 випуску, вже зараз.

У 14 випуску на битві чорних змагалися Влад, Євген, Михайло та Олександр.  Конкурсна страва мала складатися з чотирьох компонентів: мясо, гарнір і два соуси. Кожен учасник мусив обрати для себе лише один робочий цех як процес у справжньому ресторані. Аматори між собою вибирали, хто з них упорається з заданими цехами. Під коробками на столах у них було по 4 інгредієнти, які мали стати зірками страв учасників. 

Михайло Дмитрієв приготував свою страву найгірше, саме тому він залишив проєкт у 14 випуску «МастерШеф»-11.

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