В эту субботу, 20 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 14 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие аматоры 11 сезона продолжают бороться за победу. В этот раз им предстоит проявить себя не только талантливыми кулинарами, но и успешными стратегами. Участники поделятся на пары. Каждой из них необходимо подать судьям два вкусных блюда, но стартовые наборы и девайсы у участников минимальные, приготовить полноценные блюда не получится. Они смогут заработать необходимые продукты… играя! У каждой пары будет по шесть разных табличек, среди них: ферма (мясной продукт), поле (овощи и крупы), пруд (рыба и морепродукты), завод (посуда для приготовления блюд), рынок (обмен продуктами с участниками), башня зла (на один ход парализует поставку продуктов в команде). Для того, чтобы раздобыть желаемые ингредиенты, аматоры будут строить свои городки. Чтобы что-то построить, командам нужно за 5 минут приготовить амисбуш. Если Эктор его примет, кулинары получают зеленый свет на стройку и могут использовать одну табличку. Сначала для блюда участники будут применять стартовый набор, а уже после смогут добавлять раздобытые ингредиенты. Команды сами выберут лучшую для себя стратегию: копить ингредиенты, меняться с коллегами или стать для них «страшным сном». Что из этого получится? Смотрите в эфире!

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