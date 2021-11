Цієї суботи, 20 листопада, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в 14 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Найкращі аматори 11 сезону продовжують боротися за перемогу. Цього разу вони мають проявити себе не лише талановитими кулінарами, а й успішними стратегами. Учасники поділяться на пари. Кожній з них треба подати суддям дві смачні страви, але стартові набори та девайси в учасників мінімальні, приготувати повноцінні страви не вдасться. Вони зможуть заробити необхідні продукти… граючи! У кожної пари буде по шість різних табличок, серед них: ферма (м’ясний продукт), поле (овочі та крупи), ставок (риба і морепродукти), завод (посуд для приготування страв), ринок (обмін продуктами з учасниками), башта зла (на один хід паралізує постачання продуктів у команді). Для того щоб отримати бажані інгредієнти, аматори будуватимуть свої містечка. Щоб щось збудувати, командам потрібно за 5 хвилин приготувати амісбуш. Якщо Ектор його прийме, кулінари отримують зелене світло на будівництво і можуть використати одну табличку. Спочатку для страви учасники застосовуватимуть стартовий набір, а вже після зможуть додавати інгредієнти. Команди самі оберуть найкращу для себе стратегію: збирати інгредієнти, змінюватися з колегами або стати для них «страшним сном». Що з цього вийде? Дивіться в ефірі!

