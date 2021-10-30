С первых минут в 11 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 11 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных в 11 выпуске состязались Евгений, Дмитрий, Богдан и Светлана. Участникам нужно было сделать выбор: готовить меньше блюд, но сложных, или больше ― зато легких. Любители поочередно выбирали себе задания. Если они становились за последний ряд с синей меткой, им приходилось готовить 5 блюд, зато ингредиенты там были подобраны таким образом, что не возникало проблем с сочинением рецепта: сочетания под коробками были простые и понятные, почти классические. Если выбор падал на ряд с зеленой меткой, готовить нужно было 4 блюда и над вкусовыми сочетаниями приходилось немного поразмыслить. На желтом ряду было три блюда и продукты, сочетающиеся немного хуже. А вот за первым рядом участников ждала задача со звездочкой, но и блюд нужно было подать всего два. Смешивать продукты из разных коробок в одно блюдо запрещено. На работу у участников было 2 часа.

Чтобы определить очередь выбора рабочих поверхностей, любителям нужно было выполнить простое кулинарное задание: за 10 минут сделать как можно больше турне из кабачка. Лучше всего с этим конкурсом справился Евгений, поэтому он первым выбирал свою поверхность.

Больше всего ошибок допустил Дмитрий Дихтяр, поэтому именно он покинул шоу в 11 выпуске проекта.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ