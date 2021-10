З перших хвилин в 11 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 в 11 випуску, уже зараз.

На конкурсі чорних в 11 випуску змагалися Євген, Дмитро, Богдан і Світлана. Учасникам довелося робити вибір: готувати менше страв, проте складних, або ж більше ― зате легких. Аматори по черзі обирали собі завдання. Якщо вони ставали за останній ряд із синьою позначкою, їм доводилося готувати 5 страв, проте інгредієнти там були дібрані таким чином, що не виникало жодних проблем з вигадуванням рецепту: поєднання під коробками були прості і зрозумілі, майже класичні. Якщо вибір падав на ряд із зеленою позначкою, готувати треба було 4 страви і над смаковими поєднаннями доводилося трохи поміркувати. На жовтому ряді було три страви і продукти, які поєднуються трохи гірше. А от за першим рядом на учасників чекала задача із зірочкою, проте і страви треба було подати лише дві. Змішувати продукти з різних коробок в одну страву заборонено. На роботу учасники мали 2 години.

Для того, щоб визначити чергу вибору робочих поверхонь, аматори мали виконати просте кулінарне завдання: за 10 хв зробити якомога більше турне з кабачка. Найкраще з цим конкурсом упорався Євген, тому він першим обирав свою поверхню.

У підсумку найбільше помилок допустив Дмитро Діхтяр, тому саме він залишив шоу в 11 випуску проєкту.

