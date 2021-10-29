В эту субботу, 30 октября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 11 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Состязание за звание лучшего кулинара-аматора страны продолжается. В этот раз участникам предстоит продемонстрировать сразу два таланта ― кулинарный и… шпионский! По условиям первого конкурса аматоры поделятся на две команды. Участникам будет необходимо ходить в разведку, следить за соперниками и пытаться выведать все их кулинарные секреты.

Каждой команде предстоит приготовить по два блюда: первое им озвучат судьи, а второе ― блюдо соперников, рецепт которого необходимо раздобыть с помощью шпионских игр. Шпион может рассматривать процессы приготовления, заглядывать под поверхности и наблюдать за соперниками в отведенное время. Но пробовать блюда или вмешиваться в процесс строго запрещено. Команды попытаются запутать конкурентов, сбить их с толку лишними процессами приготовления, неправильными ингредиентами или рецептами. Смогут ли кулинары разобраться, какие блюда им нужно подать судьям? Смотрите в эфире!

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