Цієї суботи, 30 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 11 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в 11 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Змагання за звання найкращого кулінара-аматора країни триває. Цього разу учасникам треба буде продемонструвати відразу два таланти ― кулінарний і… шпигунський! За умовами першого конкурсу аматори поділяться на дві команди. Учасникам доведеться ходити в розвідку, стежити за суперниками і намагатися вивідати всі їхні кулінарні секрети.

Кожній команді треба буде приготувати по дві страви: першу їм озвучать судді, а друга ― страва суперників, рецепт якої необхідно роздобути за допомогою шпигунських ігор. Шпигун може розглядати процеси приготування, заглядати під поверхні і спостерігати за суперниками у відведений час. Але куштувати страви або втручатися в процес строго заборонено. Команди спробують заплутати конкурентів, збити їх з пантелику зайвими процесами приготування, неправильними інгредієнтами або рецептами. Чи зможуть кулінари розібратися, які страви їм потрібно подати суддям? Дивіться в ефірі!

