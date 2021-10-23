В эту субботу, 23 октября, в 22:00 на телеканале СТБ вышел 10 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 10 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие кулинары-любители 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Шаг за шагом они постигают новые знания и навыки, а также тренируют командный дух. Но справились ли участники с задачами, когда каждый был сам за себя? И хорошо ли они знают кулинарную классику? В каждой коробке на поверхностях любителей ждал набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо было разгадать его и приготовить. Но, само собой, есть «но». У каждого был один лишний ингредиент, а одного, наоборот, не хватало. Им необходимо было найти его в продуктах своих коллег, а им ― отдать лишний.

Однако участники не смогли справиться с задачей. В белых фартуках остались сегодня только Серафим, Светлана и Марина. Все остальные за свои ошибки получили черные фартуки!

Во втором конкурсе участники сразу выбрали трех капитанов. Серафим возглавил красных, Светлана ― желтых, а Марина ― синих. Каждая команда должна была открыть сразу два ресторана, причем различных концепций и направлений: восточная кухня, ресторан премиум-класса, кондитерская, фаст-фуд, вегетарианский и мясной. Направление заведения определяли путем жеребьевки ― капитаны тянули по 2 карточки. Участники должны были создать меню из трех блюд, которые идеально попадут в концепцию заведения, и сделать заготовки перед встречей гостей.

Судьи ходили в рестораны, а за блюда платили шефами. Команда, набравшая меньше всего шефов, проигрывала. А та, что получала наибольшее количество, имела право снять черные фартуки со всех своих участников.

В итоге победу сегодня одержала команда красных. А вот желтые, работавшие под руководством Светланы, набрали наименьшее количество шефов. Поэтому их капитан надела черный фартук.

На битве черных аматорам нужно было налепить вареников. Но вся сложность заключалась в начинке, ведь она должна была идеально отражать вкус известного блюда. Например, вареник со вкусом борща. Но это не значило, что в тесто нужно заворачивать само это блюдо. Чем больше начинок, тем больше у участника шансов остаться в проекте. На приготовление вареников судьи дали любителям полтора часа.

Черные должны были позаботиться и о количестве порций ― их должно быть 2, ведь судили конкурс не только Эктор, Ольга и Владимир. Как только участники закончили работать, на кухне появились их коллеги в белых фартуках. Они пробовали вареники и, не зная, где чье блюдо, отгадывали вкусы начинки. На вердикты к профессиональному жюри попадали только те вареники, начинки которых угадали участники в белых фартуках.

Аматоры в черных фартуках очень хорошо справились с заданием. Именно поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект не покинул никто!

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