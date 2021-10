Цієї суботи, 23 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 10 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в 10 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Кращі кулінари-аматори 11 сезону шоу «МастерШеф» продовжують боротися за перемогу. Крок за кроком вони осягають нові знання і навички, а також тренують командний дух. Та чи впоралися учасники із завданнями, коли кожен був сам за себе? І чи добре вони знають кулінарну класику? Під кожною коробкою на поверхнях аматорів чекав набір продуктів для однієї відомої класичної страви. Їм необхідно було вгадати її і приготувати. Та, звісно, є «але». У кожного був один зайвий інгредієнт, а одного, навпаки, не вистачало.Треба було знайти його в продуктах своїх колег, а їм ― віддати зайвий.

Однак учасники не змогли впоратися із завданням. У білих фартухах залишилися тільки Серафим, Світлана і Марина. Усі решта за свої помилки отримали чорні фартухи!

У другому конкурсі учасники одразу обрали трьох капітанів. Серафим очолив червоних, Світлана ― жовтих, а Марина ― синіх. Перед кожною командою стояло завдання відкрити одразу два заклади харчування, але різних концепцій і напрямів: східна кухня, ресторан преміум-класу, кондитерська, фаст-фуд, вегетаріанський і м’ясний. Напрям закладу визначали жеребкуванням ― капітани діставали по 2 картки. Учасники мали розробити меню з трьох страв, які ідеально відображають концепцію закладу, і зробити заготовки перед зустріччю гостей.

Судді ходили в ресторани, а за страви платили шефами. Команда, яка набирала найменше шефів, програвала. А та, що отримувала найбільше, мала право зняти чорні фартухи з усіх своїх учасників.

У підсумку перемогу сьогодні здобула команда червоних. А от жовті, які працювали під керівництвом Світлани, набрали найменшу кількість шефів. Тому їхня капітанка наділа чорний фартух.

На битві чорних аматори мали наліпити вареників. Але вся складність полягала в начинці, адже вона мала ідеально відображати смак відомої страви. Наприклад, вареник зі смаком борщу. Проте це не означало, що треба загортати в тісто саму цю страву. Що більше начинок, то більше в учасника шансів залишитися у проєкті. На приготування вареників судді дали аматорам півтори години.

Чорні мусили подбати і про кількість порцій ― їх мало бути 2, адже судили конкурс не тільки Ектор, Ольга і Володимир. Щойно учасники закінчили працювати, на кухні з’явилися їхні колеги в білих фартухах. Вони куштували вареники і, не знаючи, де чия страва, відгадували смак начинки. На вердикти до професійного журі потрапляли тільки ті вареники, начинки яких угадали учасники в білих фартухах.

Аматори в чорних фартухах дуже добре впоралися із завданням. Саме тому в 10 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт не залишив ніхто!

