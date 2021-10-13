16 октября в эфир СТБ выйдет сразу два выпуска кулинарного проекта «МастерШеф»-11. А уже с 23 октября новые эпизоды зрители смогут увидеть по обновленному графику – по субботам в 22:00, сразу после выпуска легендарного шоу «Україна має талант».

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Уже в эту субботу, 16 октября, зрители увидят двойную порцию проекта. В первом конкурсе 8 выпуска кулинарам-аматорам предстоит не только улучшить свои профессиональные навыки, но и понять, какую ценность могут нести слова. Участники поделятся на две команды. Капитаны выберут су-шефов и покинут кухню вместе с ними. Для оставшихся участников Эктор Хименес-Браво проведет мастер-класс. Шеф-повар приготовит авторское многокомпонентное блюдо. Работа будет разделена на 6 этапов. Каждый участник от команды сможет увидеть по одному из них. Представители команд по очереди будут смотреть на процессы приготовления, а после им предстоит за 3 минуты вместить все увиденное в 5 словах на бумаге. Капитанам и их помощникам необходимо повторить оригинал блюда по подсказкам своих команд. Если участники захотят написать больше слов капитанам, им придется расплатиться… временем. Больше слов – меньше времени на приготовление. Что выберут аматоры? И смогут ли они воссоздать блюдо Эктора?

В начале девятой недели сразу несколько участников удивят неожиданными новостями. В первом конкурсе аматоры поделятся на две команды, капитаны выберут помощников. Задача – приготовить сет блюд «на один укус» – миниатюрные порции, которые подаются в специальной посуде. Также каждая команда получит по 10 карточек, на них будет обозначена определенная ситуация, условие или даже человек, для которого участникам нужно создать блюдо. Всего командам необходимо приготовить по 10 закусок. Капитаны и су-шефы покинут кухню, а по возвращении – попытаются угадать, какой карточке соответствует определенное блюдо. Кто продолжит бороться за победу, а кто не справится с испытаниями? Станет известно в эфире.

Судьи проекта: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская.

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