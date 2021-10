16 жовтня в ефір СТБ вийде відразу два випуски кулінарного проєкту «МастерШеф»-11. А вже з 23 жовтня нові епізоди глядачі зможуть побачити за оновленим графіком – щосуботи о 22:00, відразу після випуску легендарного шоу «Україна має талант».

Найкращі кулінари-аматори 11 сезону шоу «МастерШеф» продовжують боротися за перемогу. Уже цієї суботи, 16 жовтня, глядачі побачать подвійну порцію проєкту. У першому конкурсі 8 випуску кулінарам-аматорам потрібно не тільки поліпшити свої професійні навички, а й зрозуміти, яку цінність можуть мати слова. Учасники поділяться на дві команди. Капітани виберуть су-шефів і залишать кухню разом з ними. Для решти учасників Ектор Хіменес-Браво проведе майстер-клас. Шеф-кухар приготує авторську багатокомпонентну страву. Робота буде розділена на 6 етапів. Кожен учасник від команди зможе побачити по одному з них. Представники команд по черзі дивитимуться на процеси приготування, а відтак їм доведеться за 3 хвилини вмістити все побачене в 5 словах на папері. Капітанам та їхнім помічникам необхідно повторити оригінал страви за підказками своїх команд. Якщо учасники захочуть написати більше слів капітанам, їм доведеться розплатитися… часом. Більше слів – менше часу на приготування. Що виберуть аматори? І чи зможуть вони відтворити страву Ектора?

На початку дев’ятого тижня відразу кілька учасників здивують несподіваними новинами. У першому конкурсі аматори поділяться на дві команди, капітани виберуть помічників. Завдання – приготувати сет страв «на один укус» – мініатюрні порції, які подаються в спеціальному посуді. Також кожна команда отримає по 10 карток, на них буде зазначена певна ситуація, умова або навіть людина, для якої учасникам треба створити страву. Всього командам необхідно приготувати по 10 закусок. Капітани і су-шефи залишать кухню, а після повернення спробують угадати, якій картці відповідає певна страва. Хто продовжить боротися за перемогу, а хто не впорається з випробуваннями? Стане відомо в ефірі.

Судді проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.