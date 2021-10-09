С первых минут в 7 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 7 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня состязались Диана, Светлана, Максим и Алиса. Участники сразу выбрали поверхности, за которыми хотели работать. Под коробками на поверхностях их ждали различные продукты: капуста, перчики, свекла и батат.

Также на столах было много коробок с огромным выбором ингредиентов на любой вкус. «Черные» выходили к судьям по очереди и выбирали для себя коробки. Они могли корректировать наборы продуктов, но платили за это самым дорогим ― временем: минус 10 минут за измененный продукт из выделенных жюри 2 часов . Хуже всего с необычным сочетанием ингредиентов справилась Диана.

Именно поэтому в 7 выпуске шоу «МастерШеф»-11 кухню проекта покинула Диана Куваева.

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