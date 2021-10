З перших хвилин у 7 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 7 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні змагалися Діана, Світлана, Максим та Аліса. Учасники одразу обрали поверхні, за якими хотіли працювати. Під коробками на поверхнях їх чекали різні продукти: капуста, перчики, буряк і батат.

Також на столах було багато коробок з величезним вибором інгредієнтів на будь-який смак. «Чорні» виходили до суддів по черзі і обирали для себе коробки. Вони могли коригувати набори продуктів, але платили за це найдорожчим ― часом: мінус 10 хвилин за змінений продукт з виділених журі 2 годин. Найгірше з незвичним поєднанням інгредієнтів упоралася Діана.

Саме тому в 7 випуску шоу «МастерШеф»-11 кухню проєкту залишила Діана Куваєва.

Більше на тему: Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт від Тетяни Литвинової

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.