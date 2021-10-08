В эту субботу, 8 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет седьмой выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в седьмом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. В этот раз им предстоит проявить не только кулинарный талант, но и интеллект! Участники поделятся на две команды, судьи выберут капитанов, а каждый из них ― су-шефа. Командам нужно приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогут лишь капитан и его помощник. Их задача ― передать максимальное количество информации про оригинальное блюдо своим командам. Но сделать это необходимо с помощью… украинской поэзии! Получится ли у участников донести необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации стихами? Разгадает ли хоть кто-то оригинальное кушанье? И какие еще испытания ожидают аматоров? Не пропустите в эфире!

Video: «МастерШеф»-11 выпуск 7: Смогут ли участники назвать необходимые ингредиенты с помощью стихов? В Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск участники будут готовить блюда с помощью стихов. Кто получит белый фартук в 7 выпуске Мастер Шеф 11 от 09.10.2021, а кто отправится домой?

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