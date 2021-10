Уже цієї суботи, 8 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде сьомий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в сьомому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Кращі аматори 11 сезону продовжують боротися за звання переможця. Цього разу їм доведеться проявити не тільки кулінарний талант, а й інтелект! Учасники поділяться на дві команди, судді виберуть капітанів, а кожен з них ― су-шефа. Командам треба приготувати всього по одній страві, але побачити і скуштувати її зможуть лише капітан і його помічник. Їхнє завдання ― передати максимальну кількість інформації про оригінальну страву своїм командам. Але зробити це вони мусять за допомогою… української поезії! Чи вийде в учасників донести необхідні інгредієнти, процеси приготування і кольори презентації віршами? Чи розгадає хоч хтось оригінальну страву? І які ще випробування чекають на аматорів? Не пропустіть в ефірі!

