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Кто покинул «МастерШеф»-11 в 6 выпуске от 02.10.2021?

02.10.2021

С первых минут в 6 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 6 выпуске, уже сейчас.

На битве черных в 6 выпуске боролись Женя, Амадор и Светлана. Они открывали собственные стрит-фуд заведения. У каждого была своя точка, им нужно было придумать концепцию и меню из трех блюд. Их пробовали и оценивали участники и жюри. У аматоров на балконе было по 1 фишке, а у судей ― по 3. Они отдавали их черным за лучшие блюда. Звездой абсолютно всех блюд должен был стать… лук! На их приготовление у участников было полтора часа. Победу одерживал тот, кто набирал больше фишек.

В итоге меньше всего фишек получил Амадор. Именно поэтому в 6 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект покинул Амадор Лопес.

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