З перших хвилин у 6 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 6 випуску, вже зараз.

На битві чорних у 6 випуску змагалися Женя, Амадор і Світлана. Вони відкривали власні стрит-фуд заклади. У кожного була своя точка, їм треба було придумати концепцію та меню з трьох страв. Їх куштували та оцінювали учасники і журі. В аматорів на балконі було по 1 фішці, а у суддів ― по 3. Вони віддавали їх чорним за кращі страви. Зіркою абсолютно всіх страв мала стати… цибуля! На їх приготування учасники мали півтори години. Перемогу здобував той, хто набирав найбільше фішок.

У підсумку найменше фішок отримав Амадор. Саме тому в 6 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт залишив Амадор Лопес.

