С первых минут в 5 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 5 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных в 5 выпуске боролись Александр, Елена, Максим и Михаил. Им предоставлялись четыре рабочих места. Одному доставался полный фарш ― все необходимое для приготовления блюда: духовка и плита. Другой получал лишь духовку. Третий готовил на газовой плите, и ему нужно было экономить и быть изобретательным. А вот четвертому доставался топор, тренога, котелок и коробка спичек.

Каждый участник подходил к поверхности и выбирал коробку, которая больше всего понравилась. Под ними были разные наборы продуктов, которыми можно было меняться с другими «черными». Первый, кто собирал все необходимые продукты, подходил за лучшее рабочее место.

Булгур с курицей на огне приготовила Елена Дьяченко. Но блюдо не поразило судей правильностью исполнения и палитрой вкусов. Именно поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект покинула Елена Дьяченко.

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