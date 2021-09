З перших хвилин у 5 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 5 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 5 випуску змагалися Олександр, Олена, Максим і Михайло. Їм надавалося чотири робочі місця. Одному діставався повний фарш ― усе необхідне для приготування страви: духовка і плита. Інший отримував лише духовку. Третій готував на газовій плиті, і йому треба було економити і бути винахідливим. А ось четвертому діставалися сокира, тринога, казанок і коробка сірників.

Кожен учасник підходив до поверхонь і обирав коробку, яка найбільше сподобалася. Під ними були різні набори їжі, якими можна було мінятися з іншими «чорними». Перший, хто назбирував усі необхідні продукти, підходив за краще робоче місце.

Булгур з курятиною на вогні приготувала Олена Дяченко. Однак страва не вразила суддів правильністю виконання і палітрою смаків. Саме тому в 5 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт залишила Олена Дяченко.

Більше на тему: Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт від Тетяни Литвинової

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.