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Хто залишив  «МастерШеф»-11 у 5 випуску від 25.09.2021?

25.09.2021

З перших хвилин у 5 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 5 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 5 випуску змагалися Олександр, Олена, Максим і Михайло. Їм надавалося чотири робочі місця. Одному діставався повний фарш ― усе необхідне для приготування страви: духовка і плита. Інший отримував лише духовку. Третій готував на газовій плиті, і йому треба було економити і бути винахідливим. А ось четвертому діставалися сокира, тринога, казанок і коробка сірників. 

Кожен учасник підходив до поверхонь і обирав коробку, яка найбільше сподобалася. Під ними були різні набори їжі, якими можна було мінятися з іншими «чорними». Перший, хто назбирував усі необхідні продукти, підходив за краще робоче місце. 

Булгур з курятиною на вогні приготувала Олена Дяченко. Однак страва не вразила суддів правильністю виконання і палітрою смаків. Саме тому в 5 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт залишила Олена Дяченко.

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