В эту субботу, 25 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в пятом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. В этот раз им придется продемонстрировать не только поварской талант, но и испытать свою удачу… в казино! Участники поделятся на четыре команды. Им предстоит приготовить обед, состоящий из закуски, основного блюда и десерта. Какое именно меню из четырёх предложенных судьями им выпадет, аматоры выберут сами, договорившись между командами. После того, как они озвучат жюри меню, внести изменения уже будет невозможно. Но все не так просто! Команды начнут готовить блюда, а через некоторое время Владимир Ярославский, крупье казино, пригласит капитанов к рулетке. Судьбу будет испытывать один человек в одном раунде. На сектор какого цвета попадет шарик, с этой командой и придется поменяться участникам, капитан которых играл в рулетку. Но поменяться необходимо не только рабочими поверхностями, а еще и концепцией, заготовками и даже допущенными ошибками! На чьей стороне будет удача? И справятся ли кулинары-аматоры?

Video: «МастерШеф»-11 выпуск 5: кому улыбнется удача в кулинарном казино? В Мастер Шеф 11 сезон 5 выпуск участники будут играть в кулинарное ка. Кто получит белый фартук в 5 выпуске Мастер Шеф 11 от 25.09.2021, а кто отправится домой?

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