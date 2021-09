Цієї суботи, 25 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде п’ятий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в п’ятому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Кращі кулінари-аматори 11 сезону шоу «МастерШеф» продовжують боротися за перемогу. Цього разу їм доведеться не тільки продемонструвати кухарський талант, а й випробувати свою удачу… в казино! Учасники поділяться на чотири команди. Їм треба приготувати обід, який складатиметься із закуски, основної страви і десерту. Яке саме меню з чотирьох запропонованих суддями їм випаде, аматори оберуть самі, домовившись між командами. Після того, як вони озвучать журі меню, внести зміни буде вже неможливо. Але все не так просто! Команди почнуть готувати страви, а через деякий час Володимир Ярославський, круп’є казино, запросить капітанів до рулетки. Долю випробовуватиме одна людина в одному раунді. На сектор якого кольору потрапить кулька, з цією командою і доведеться помінятися учасникам, капітан яких грав у рулетку. Проте помінятися треба не лише робочими поверхнями, а й концепцією, заготовками і навіть допущеними помилками! На чиєму боці буде удача? І чи впораються кулінари-аматори?

