Уже в эту субботу, 18 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже готовы покорять судей своими кулинарными способностями. Что же будет в четвертом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Участники легендарного кулинарного шоу «МастерШеф» продолжают борьбу за победу! Начало каждого ресторана ― это его концепция, и сегодня кулинары-аматоры в этом убедятся. Они поделятся на две команды, и каждой из них предстоит разработать концептуальное меню, в которое войдут закуска, первое блюдо, основное и десерт. Также должна быть идея, которая объединит весь сет. В каждой команде определят капитана, су-шефа и несколько пар участников, которые будут работать вместе. Первая пара станет основателями концепции ресторана и приготовит закуску; вторая должна будет разгадать намерения первых участников и приготовить суп в соответствии с концепцией; третья и четвертая пары должны продолжить готовить в заданном направлении. Но и это ещё не все! Когда сеты будут готовы, судьи смешают блюда двух команд и обозначат лишь закуски. Капитанам и су-шефам предстоит угадать все блюда, приготовленные их командой, ― от закуски до десерта. На вердикте судьи попробуют лишь те блюда, которые они отгадают. Справится ли хоть одна команда с испытанием? И что еще подготовили судьи для участников? Смотрите в эфире!

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