Уже цієї суботи, 18 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде четвертий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже готові підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в четвертому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Учасники легендарного кулінарного шоу «МастерШеф» продовжують боротьбу за перемогу! Основа кожного ресторану ― це його концепція, і сьогодні кулінари-аматори в цьому переконаються. Вони поділяться на дві команди, і кожній з них треба розробити концептуальне меню, у яке ввійдуть закуска, перша страва, основна і десерт. Також повинна бути ідея, яка об’єднає весь сет. У кожній команді визначать капітана, су-шефа і кілька пар учасників, які працюватимуть разом. Перша пара стане засновниками концепції ресторану і приготує закуску; друга повинна буде розгадати наміри перших учасників і приготувати суп відповідно до концепції; третя і четверта пари повинні продовжити готувати в заданому напрямку. Але і це ще не все! Коли сети будуть готові, судді перемішають страви двох команд і позначать лише закуски. Капітанам і су-шефам треба буде вгадати всі страви, приготовані їхньою командою, ― від закуски до десерту. На вердикті судді скуштують лише ті страви, які вони вгадають. Чи впорається хоч одна команда з випробуванням? І що ще підготували судді для учасників? Дивіться в ефірі!

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.