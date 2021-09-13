С первых минут в 3 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 3 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных боролось 4 участника. Они были вынуждены ненадолго покинуть кухню шоу. Тем временем судьи приказали любителям в белых фартуках спуститься с балкона и выбрать блюдо, время на приготовление и продукты для битвы. За 15 минут они должны были подготовить 10 коробок-загадок (одна коробка ― одно классическое блюдо) и по 5 подсказок для того, чтобы конкурсанты в черных фартуках смогли отгадать их. Чем больше блюд участник битвы угадает и хорошо приготовит, тем больше у него шансов остаться в проекте. После того, как любители подготовили все подсказки, влиять на конкурс они больше не могли, ведь наблюдали за битвой из специальной комнаты с экраном.

Юрий Чученко не приготовил правильно ни одного блюда из трех. Именно поэтому 34-летний участник покинул шоу «МастерШеф»-11 в 3 выпуске.

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