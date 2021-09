З перших хвилин у 3 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 3 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних боролося 4 учасники. Вони були змушені ненадовго вийти з кухні шоу. Тим часом судді наказали любителям у білих фартухах спуститися з балкона і вибрати страву, час на приготування і продукти для битви. За 15 хвилин вони повинні були підготувати 10 коробок-загадок (одна коробка ― одна класична страва) і по 5 підказок для того, щоб конкурсанти в чорних фартухах змогли відгадати їх. Що більше страв учасник битви вгадає і добре приготує, то більше в нього шансів залишитися в проєкті. Після того, як любителі підготували всі підказки, впливати на конкурс вони більше не могли, адже спостерігали за битвою зі спеціальної кімнати з екраном.

Юрій Чученко не зробив правильно жодної страви з трьох. Саме тому 34-річний учасник залишив шоу «МастерШеф»-11 в 3 випуску.

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.