11 сентября в 19:00 на телеканале СТБ вышел третий выпуск 11 сезона «МастерШеф»! Что же было в 3 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники играли в эстафету, разделившись на 4 команды.

Перед любителями стояло непростое задание сочетать азиатскую и французскую кухню, приготовив филе окуня с бобами, пюре из фенхеля и маскарпоне и соусом.

Работу судьи разделили на 5 этапов. На первом нужно было филировать окуня, замариновать его с травами и поставить варить фенхель. На втором ― сделать фреш из апельсина, нарезать лук-шалот и поставить нагреваться масло для фритюра. На третьем этапе ― запанировать лук-шалот и обжарить его в масле до хрустящей структуры, бланшировать бобы, сделать пюре из фенхеля. На четвертом этапе нужно было протереть через сито пюре, добавить маскарпоне и довести по вкусу, обжарить филе окуня и сделать соус. Пятый этап ― презентация. На этапы участников делил… случай! По окончании этапа участник, который готовил первым, вытягивал карточку с именем коллеги, который должен был выполнять следующий этап. И так ― по цепочке.

Судьи выделили на все 1 час. Хуже всего с первым конкурсом сезона справилась команда красных. Они выбрали двух участников, которым надели черные фартуки, ― Серафима и Максима.

Во втором конкурсе каждый участник выбирал по одному любимому продукту. Судьи с помощью жеребьевки сформировали 5 команд. Им нужно было приготовить из ингредиентов каждого участника по одному изысканному блюду, и лишь один продукт должен быть в нем главным. На приготовление авторских блюд жюри выделило час.

Хуже всего с конкурсом справилась команда красных, которая не смогла приготовить хорошее блюдо из любимых продуктов. Поэтому судьи устроили первое в сезоне голосование за худшего. Этими участниками стали Юрий и Светлана.

На конкурсе черных сегодня боролось 4 участника. Они были вынуждены ненадолго покинуть кухню шоу. Тем временем судьи приказали любителям в белых фартуках спуститься с балкона и выбрать блюдо, время на приготовление и продукты для битвы. За 15 минут они должны были подготовить 10 коробок-загадок (одна коробка ― одно классическое блюдо) и по 5 подсказок для того, чтобы конкурсанты в черных фартуках смогли отгадать их. Чем больше блюд участник битвы угадает и хорошо приготовит, тем больше у него шансов остаться в проекте. После того, как любители подготовили все подсказки, влиять на конкурс они больше не могли, ведь наблюдали за битвой из специальной комнаты с экраном.

Юрий Чученко не приготовил правильно ни одного блюда из трех. Именно поэтому 34-летний участник покинул шоу «МастерШеф»-11 в 3 выпуске.

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