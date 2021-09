11 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов третій випуск 11 сезону «МастерШеф». Що ж було в 3 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

У першому конкурсі учасники грали в естафету, поділившись на 4 команди.

Перед аматорами стояло непросте завдання поєднати азійську і французьку кухні, приготувавши філе окуня з бобами, пюре з фенхелю та маскарпоне і соусом.

Роботу судді розділили на 5 етапів. На першому потрібно було філеювати окуня, замаринувати його з травами і поставити варити фенхель. На другому — зробити фреш з апельсина, нарізати цибулю-шалот і поставити нагріватися олію для фритюру. На третьому етапі ― запанірувати цибулю-шалот та обсмажити її в олії до хрусткої структури, бланшувати боби, зробити пюре з фенхелю. На четвертому етапі треба було перетерти через сито пюре, додати маскарпоне і довести до смаку, посмажити філе окуня і зробити соус. П’ятий етап ― презентація. На етапи учасників ділив… випадок! Після закінчення етапу учасник, що готував першим, витягував картку з ім’ям колеги, який мав виконувати наступний етап. І так ― по ланцюжку.

Судді виділили на все годину. Найгірше з першим конкурсом сезону впоралася команда червоних. Вони обрали двох учасників, які одягнули чорні фартухи, — Серафима і Максима.

У другому конкурсі кожен учасник вибирав по одному найулюбленішому продукту. Судді за допомогою жеребкування сформували 5 команд. Їм потрібно було приготувати з інгредієнтів кожного учасника по одній вишуканій страві, і лише один продукт мав бути в ній головним. На приготування авторських страв журі виділило годину.

Найгірше з конкурсом упоралася команда червоних, яка не змогла приготувати хорошу страву з улюблених продуктів. Тому судді влаштували перше в сезоні голосування за найгіршого. Цими учасниками стали Юрій і Світлана.

На конкурсі чорних сьогодні боролося 4 учасники. Вони ненадовго мусили вийти з кухні шоу. Тим часом судді наказали аматорам у білих фартухах спуститися з балкону та обрати страву, час на приготування і продукти для битви. За 15 хвилин вони мали підготувати 10 коробок-загадок (одна коробка ― одна класична страва) і по 5 підказок для того, щоб конкурсанти в чорних фартухах змогли відгадати їх. Що більше страв учасник битви вгадає і добре приготує, то більше в нього шансів залишитися в проєкті. Після того, як аматори підготували всі підказки, впливати на конкурс вони більше не могли, адже спостерігали за битвою зі спеціальної кімнати з екраном.

Юрій Чученко не приготував правильно жодної страви з трьох. Саме тому 34-річний учасник залишив шоу «МастерШеф»-11 у 3 випуску.

