4 сентября в 19:00 на телеканале СТБ вышел второй выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже начали покорять судей своими кулинарными способностями. Что же было во 2 выпуске «МастерШеф»-11? Читайте прямо сейчас!

В начале первого конкурса участники поделились на 9 команд. Первое задание состояло из двух этапов. На первом любителям нужно было за минимальное время приготовить блюдо-презентацию команды ― небольшую закуску, аперитив. Никаких продуктовых ограничений не было, но это начальное блюдо должно было быть идеально приготовленным! Если закуска любителей была вообще не съедобной, судьи отправляли авторов сразу домой! Всю команду! Не разбираясь, кто именно допустил роковую ошибку!

Если судья принимал блюдо, участники отправлялись к специальной фуд-горке и выбирали для второго этапа 5 продуктов. Они должны были создать блюда, используя все 5 ингредиентов, которые добудут. Домой ехали те аматоры, чьи блюда судьям нравились меньше. Большинство участников справились с заданием хорошо, но лучшими в этом конкурсе оказались Виталина Мкртчян, Андрей Кадай и Яна Лескова.

Во втором задании аматоры разделились на 4 команды. На поверхностях перед каждой из них стояли одинаковые наборы из 10 блюд, спрятанных под барашками. Участники поднимали по одному барашку и всей командой должны были разгадать блюдо, а затем воссоздать его с использованием большинства ингредиентов. Остальные участники, которые не успели справиться, не могли готовить следующие блюда. Таким образом, судьи разыграли 10 блюд между 4 командами.

Каждое неотгаданное блюдо ― черный фартук в команде. Красные из-за своей невнимательности получили 6 черных фартуков, а команда зеленых ― 2. Таким образом, за последние места в двадцатке 11 сезона «МастерШеф» соревновались 8 участников. Каждый из них должен был приготовить только одно блюдо ресторанного уровня. Но продукты нужно было раздобыть самому, да еще и в лесу! Судьи вручили всем любителям конверты, а в них ― карты и фотографии с обозначением мест, где спрятаны «сокровища» ― сундуки с минимальным набором продуктов. Также перед участниками стояли еще три сундука, каждый с полноценный набором продуктов, из которого можно приготовить классное блюдо; но чтобы найти ключи от них, нужно обыскать весь лес и потратить много времени. Чем больше сундуков аматоры находили и могли открыть, тем больше продуктов у них было. Обмен продуктами между участниками был запрещен. На поиск и приготовление судьи выделили два с половиной часа.

Лучше всего с заданинем конкурса черных справились Владислав Якимец, Диана Куваева и Светлана Ткаченко.

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