4 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов другий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже почали підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було у 2 випуску «МастерШеф»-11? Читайте просто зараз!

На початку першого конкурсу учасники поділилися на 9 команд. Перше завдання складалося з двох етапів. На першому аматорам потрібно було за мінімальний час приготувати страву-презентацію команди ― невеличку закуску, аперитив. Жодних продуктових обмежень не було, але ця початкова страва мала бути ідеально приготованою! Якщо закуска аматорів була взагалі не їстівною, судді відправляли авторів відразу додому! Всю команду! Не розбираючись, хто саме припустився фатальної помилки!

Якщо ж суддя приймав страву, учасники ішли до спеціальної фуд-гірки і обирали для другого етапу 5 продуктів. Вони повинні були створити страви, використовуючи всі 5 інгредієнтів, які здобудуть. Додому їхали ті аматори, чиї страви журі сподобалися найменше.

Більшість учасників упоралися із завданням добре, але найкращими в цьому конкурсі виявилися Віталіна Мкртчян, Андрій Кадай та Яна Лєскова.

У другому завданні аматори поділилися на 4 команди. На поверхнях перед кожною з них стояли однакові набори з 10 страв, захованих під баранцями. Учасники піднімали по одному баранцю і всією командою повинні були розгадати страву та відтворити її з використанням більшості інгредієнтів. Інші учасники, які не встигли впоратися, не могли готувати наступні страви. Так судді розіграли 10 страв між 4 командами.

Кожна невідгадана страва ― чорний фартух у команді. Червоні через свою неуважність отримали 6 чорних фартухів, а команда зелених ― 2. Тож за останні місця у двадцятці 11 сезону «МастерШеф» змагалися 8 учасників. Кожен із них мав приготувати лише одну страву ресторанного рівня. Однак продукти треба було роздобути самому та ще й у лісі! Судді вручили всім аматорам конверти, а в них ― мапи і фотографії з позначенням місць, де сховано «скарби» ― скрині з мінімальним нобором продуктів. Також перед учасниками стояли три інші скрині, кожна з повноцінним набором продуктів, з якого можна приготувати класну страву; проте вони були замкнені, і щоб знайти ключі від них, треба обшукати весь ліс і витратити багато часу. Що більше скринь аматори знаходили і могли відкрити, то більше продуктів у них було. Обмін продуктами між учасниками був заборонений. На пошук і приготування судді виділили дві з половиною години.

Найкраще із завданнями конкурсу чорних впоралися Владислав Якимець, Діана Куваєва і Світлана Ткаченко.

