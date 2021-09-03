Уже в эту субботу, 4 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет второй выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже готовы покорять судей своими кулинарными способностями. Что же будет во втором выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Сотни кулинаров со всей страны мечтают услышать фразу: «Вы в двадцатке лучших кулинаров-аматоров “МастерШеф”»! Чтобы получить такой желанный фартук, участникам придется преодолеть новые испытания. Что же подготовили для них судьи, и кто попадет в заветную 20-ку?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: «МастерШеф»-11: Кто пройдет в двадцатку лучших кулинаров-аматоров страны? В Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск участники будут готовить за место в двадцатке. Кто получит белый фартук в 2 выпуске Мастер Шеф 11 от 04.09.2021, а кто отправится домой?

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