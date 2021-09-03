«МастерШеф»-11: Хто пройде до двадцятки кращих кулінарів-аматорів країни?
03.09.2021
Уже цієї суботи, 4 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде другий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже готові підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в другому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!
Сотні кулінарів з усієї країни мріють почути фразу: «Ви в двадцятці кращих кулінарів-аматорів “МастерШеф”»! Щоб отримати такий бажаний фартух, учасникам доведеться подолати нові випробування. Що ж підготували для них судді, і хто потрапить у заповітну 20-ку?
Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський
Video: «МастерШеф»-11: Хто пройде до двадцятки кращих кулінарів-аматорів країни?
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