Уже цієї суботи, 4 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде другий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже готові підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в другому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Сотні кулінарів з усієї країни мріють почути фразу: «Ви в двадцятці кращих кулінарів-аматорів “МастерШеф”»! Щоб отримати такий бажаний фартух, учасникам доведеться подолати нові випробування. Що ж підготували для них судді, і хто потрапить у заповітну 20-ку?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.