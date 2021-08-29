Уже в эту субботу, 28 августа, в 19:00 состоялась премьера 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже покоряют судей своими кулинарными способностями. Что же было в первом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Легендарный кулинарный проект «МастерШеф» вновь открыл двери для тех, кто мечтает изменить свою жизнь. Самые талантливые кулинары-любители съехались со всех уголков страны на кастинг 11 сезона. У каждого из них было всего 45 минут, чтобы приготовить замечательное блюдо и поразить им судейскую тройку. Свою судьбу испытывали участники самых разных профессий: игрок в покер, знаменитая учительница, звезда тиктока, а также популярная фудблогер! Кто же получил белый фартук, а вместе с ним и шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров?

В первый день кастинга на главную кухню страны пришло немало поваров-любителей со всей Украины! Участники удивляли судей не только нестандартными вкусовыми сочетаниями, но и жизненными историями и профессиями. За одной кухонной поверхностью за белый фартук боролись танцовщик балета, патрульный полицейский, сексолог и учительница!

Первой свои кулинарные способности демонстрировала Яна Лескова. Она профессиональный гример и создает сценические образы для звёзд украинского шоу-бизнеса. Но несмотря на то, что Яна уже поднялась на профессиональном пьедестале, ее сердце принадлежит именно кулинарии. Девушка принесла судьям необычное блюдо — групер с луком и луковым соусом. Она сумела удивить жюри изысканными вкусами рыбы и знаниями в кулинарии.

Также сердце судей покорил инспектор патрульной полиции из Львова Андрей Кадай. Мужчина поразил их вкусовые рецепторы лососем со спаржей и гороховым пюре.

А вот участнице шоу «Супермодель по-украински» Ярославе Крутовой повезло меньше. Она обожает готовить простые блюда в необычной подаче. Именно поэтому на кастинг шоу девушка подала борщ… в стиле боул! Владимир Ярославский сразу отметил креативность мышления, однако по вкусам блюдо не заслуживало белого фартука.

Еще одной звездой на кухне «МастерШеф» была Виталина Мкртчян. Жена Бога Мяса Алика Мкртчяна готовила абсолютно иное блюдо — фисташковую пахлаву. Именно этот десерт нахваливали участницы реалити «Супермама», в котором Виталина одержала победу. Она не осрамила мужа и получила шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-любителей страны.

Продавец антиквариата Тамара Мельникова подала жюри, на первый взгляд, простое блюдо — куриную печень с овощами. Но приготовлено оно было настолько идеально, что судьи не имели иного выбора, чем вручить Тамаре белый фартук. По словам участницы, так готовить печень она научилась в годы, когда работала на зоне им. Макаренко.

Следующей жюри своим блюдом покоряла тиктокерша, которая занимается сельским хозяйством. Даша Евтух — открытие украинского блогинга и девушка, которая заново влюбила судей в вареники. Блогерша подала вареники с салатом из одуванчиков и грибным соусом, за что получила шанс пройти дальше!

Также на кухню шоу пришел певец Амадор Лопес! Эмоциональный исполнитель приготовил судьям настоящее чили кон карне, которое поразило тройку невероятными вкусами.

Участница 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Елена Дяченко, которая не смогла пройти кастинг для профессионалов, пришла посостязаться с аматорами! Женщина ведет собственный кулинарный блог и хочет дальше двигаться в кулинарии. Она приготовила филе дорадо с мидиями и спаржей, и это блюдо, наконец, подарило ей возможность попасть в 20-ку участников масштабного кулинарного шоу!

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