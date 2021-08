Цієї суботи, 28 серпня, о 19:00 відбулася прем’єра 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже підкорюють суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в першому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Легендарний кулінарний проєкт «МастерШеф» знову відкрив двері для тих, хто мріє змінити своє життя. Найталановитіші кулінари-аматори з’їхалися з усіх куточків країни на кастинг 11 сезону. У кожного з них було лише 45 хвилин, щоб приготувати чудову страву і вразити нею суддівську трійку. Свою долю випробували учасники найрізноманітніших професій: гравець у покер, знаменита вчителька, зірка тіктоку і навіть популярна фудблогерка! Хто ж отримав білий фартух, а разом з ним і шанс потрапити в 20-ку найкращих кулінарів-аматорів?

У перший день кастингу на головну кухню країни завітало чимало кухарів-аматорів зі всієї України! Учасники дивували суддів не тільки нестандартними смаковими поєднаннями, а й життєвими історіями та професіями. За однією кухонною поверхнею за білий фартух боролися танцівник балету, патрульний поліцейський, сексолог і вчителька!

Першою свої кулінарні здібності демонструвала Яна Лєскова. Вона професійний гример і створює сценічні образи для зірок українського шоу-бізнесу. Однак попри те, що Яна вже піднялася на професійному п’єдесталі, серце її належить саме кулінарії. Дівчина принесла суддям незвичну страву ― групера з цибулею і цибулевим соусом. Вона зуміла здивувати журі витонченими смаками риби і знаннями з кулінарії.

Також серце суддів підкорив інспектор патрульної поліції зі Львова Андрій Кадай. Чоловік потішив їхні смакові рецептори лососем зі спаржею та гороховим пюре.

А от учасниці шоу «Супермодель по-українськи» Ярославі Крутовій поталанило менше.

Вона обожнює готувати прості страви в незвичній подачі. Саме тому на кастинг шоу дівчина подала борщ… у стилі боул! Володимир Ярославський одразу відзначив креативність мислення, однак за смаками страва не заслуговувала на білий фартух.

Ще однією зіркою на кухні «МастерШеф» була Віталіна Мкртчян. Дружина Бога М’яса Аліка Мкртчяна приготувала абсолютно протилежну страву – фісташкову пахлаву. Саме цей десерт нахвалювали учасниці реаліті «Супермама», в якому Віталіна здобула перемогу. Вона не осоромила чоловіка, а пройшла далі і побореться за місце у 20-ці найкращих кулінарів-аматорів країни.

Продавчиня антикваріату Тамара Мельникова подала на розсуд журі, на перший погляд, просту страву ― курячу печінку з овочами. Але приготована вона була настільки ідеально, що судді не мали іншого вибору, аніж вручити Тамарі білий фартух. За словами учасниці, так готувати печінку вона навчилася в роки, коли працювала на зоні ім. Макаренка.

Наступною журі своєю стравою підкорювала тіктокерка, яка займається сільським господарством. Даша Євтух ― відкриття українського блогінгу і дівчина, яка наново закохала суддів у вареники. Блогерка подала вареники з салатом із кульбаби і грибним соусом, за що отримала прохід далі!

Також на кухню шоу завітав співак Амадор Лопес! Емоційний виконавець приготував суддям справжнє чилі кон карне, яке вразило трійку неймовірними смаками.

Учасниця 3 сезону «МастерШеф. Професіонали» Олена Дяченко, яка не змогла пройти кастинг для професіоналів, прийшла позмагатися з аматорами! Жінка веде власний кулінарний блог і хоче далі рухатися в кулінарії. Вона приготувала філе дорадо з мідіями і спаржею, і ця страва, нарешті, подарувала їй можливість далі боротися за місце в проєкті!

